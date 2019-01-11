В Ингушетии уволили врача роддома, где ребенку заклеили рот пластырем

Главный врач перинатального центра Ингушетии освобождена от занимаемой должности после скандала с младенцем, ко рту которого медицинским пластырем приклеили соску-пустышку.

"Исполняющей обязанности руководителя медицинского учреждения назначена Марем Евлоева", - сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Напомним, что в первых числах января в социальных сетях появился ролик с находящимся в отделении патологии ребенком, ко рту которого была прикреплена соска. Скандальное видео вызвало большой общественный резонанс. Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах республики.

Позднее на официальном аккаунте перинатального центра в Instagram появилось опровержение. В нем сообщалось, что видеосъемка проводилась одной из пациенток, которая, оставшись без наблюдения, самостоятельно закрепила пластырь. Проведенное обследование ребенка показало, что вред здоровью ребенка не нанесен.

Отмечается, что мальчик, запечатленный на скандальном видео, родился в сентябре с массой тела 1150 граммов. Благодаря усилиям персонала наблюдается прибавка в весе, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.