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11.01.2019,  
15:06
Текст:  Антон Валагин

Сторожевик ЧФ проводил корабль США из Черного моря

Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org
Фото: U.S. Ministry of Defence/Wikimedia.org

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" вернулся на базу в Севастополе после пятидневного наблюдения за десантным кораблем ВМС США Fort McHenry. Американец покинул Черное море.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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В пятницу USS Fort McHenry прошел пролив Босфор, покинув черноморские воды, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на турецкие ресурсы контроля за трафиком в проливах.

Напомним, десантный корабль ВМС США вошел в Черное море вечером 6 января. Сразу же после этого он был взят под наблюдение силами Черноморского флота. Для непосредственного контроля передвижений Fort McHenry к нему был направлен сторожевик "Пытливый".

Американец активности и враждебности не проявлял: от Босфора направился прямиком в румынский порт Констанца, а пять дней спустя убрался восвояси. Командование ВМС США объяснило визит корабля "демонстрацией возможностей американского флота".

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