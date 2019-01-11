Сторожевик ЧФ проводил корабль США из Черного моря

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" вернулся на базу в Севастополе после пятидневного наблюдения за десантным кораблем ВМС США Fort McHenry. Американец покинул Черное море.

В пятницу USS Fort McHenry прошел пролив Босфор, покинув черноморские воды, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на турецкие ресурсы контроля за трафиком в проливах.

Напомним, десантный корабль ВМС США вошел в Черное море вечером 6 января. Сразу же после этого он был взят под наблюдение силами Черноморского флота. Для непосредственного контроля передвижений Fort McHenry к нему был направлен сторожевик "Пытливый".

Американец активности и враждебности не проявлял: от Босфора направился прямиком в румынский порт Констанца, а пять дней спустя убрался восвояси. Командование ВМС США объяснило визит корабля "демонстрацией возможностей американского флота".