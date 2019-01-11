Видео: МЧС подарило собаку спасенному мальчику из Магнитогорска

В реанимацию к маленькому Ване, которого чудом спасли после обрушения дома в Магнитогорске, сегодня принесли плюшевую собаку в форме МЧС. Игрушечного защитника мальчику подарили спасатели настоящие - подполковник Петр Гриценко и врач отряда Анатолий Чумичев, которые вытащили малыша из завалов.

Их пустили к пациенту буквально на минуточку, передают "Вести".

"Когда мы услышали его плач, время для нас перестало существовать. Мы понимали, что с момента взрыва прошло уже слишком много часов, погода очень холодная, и ребенок может погибнуть", - вспоминал спустя несколько дней после трагедии Петр Гриценко.

Напомним, 31 декабря 2018 года в магнитогорской многоэтажке взорвался газ, секция здания обрушилась. На второй день поисков в -26 градусов, когда уже мало кто ждал хороших новостей, спасатели нашли десятимесячного мальчика, с тяжелыми травмами, но живого.

Вечером первого января 2019-го младенца спецбортом ФМБА отправили на лечение в столичный НИИ, который возглавляет доктор Леонид Рошаль. Министр Вероника Скворцова взяла его лечение и реабилитацию под личный контроль.

Сейчас малыш уже находится в сознании, активно реагирует на окружающую обстановку, общается с мамой и даже капризничает.