РФ снизила добычу в январе в рамках решения ОПЕК+

В январе Россия снизила добычу нефти более чем на 30 тысяч баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+. К концу месяца планирует достигнуть сокращения добычи на 50 тысяч баррелей, рассказал министр энергетики Александр Новак.

Он также отметил, что предположительно следующая встреча ОПЕК+ состоится в апреле. Однако конкретная дата еще не назначена.

На встрече в Вене 7 декабря страны ОПЕК+ договорись о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей, начиная с января 2019 года. Но при изменении экономической конъюнктуры условия могут быть пересмотрены в апреле.