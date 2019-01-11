У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

SanDisk представила флешку с рекордным объемом памяти

11.01.2019,  
14:47
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock
Фото: iStock

В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2019 компания Western Digital под дочерним брендом SanDisk представила миру прототип флеш-накопителя с рекордным объемом памяти в 4 Тб, сообщает The verge.

Windows 10 после обновления съест еще больше места на диске

Сразу стоит обозначить пару нюансов. Во-первых, форм-фактор продемонстрированного образца не совсем типичен для привычных флешек - к корпусу прикреплен складывающийся USB-C кабель, что делает конструкцию больше похожей на сильно уменьшенную копию SSD. Во-вторых, у модели на данный момент нет названия, неизвестны характеристики, а также отсутствует информация о ценнике и дате выпуска.

Все эти факторы в совокупности создают устройству очень туманные перспективы - вполне вероятно, что прототип так никогда и не поступит в серию, ведь год назад анонсированная миниатюрная флешка на 1 Тб того же производителя до сих пор не стала массовым продуктом, так и оставшись выставочным образцом.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
SanDisk
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP 10.01.2019
SanDisk представила первую в мире карту на 200 Гб 03.03.2015
Представлена первая в мире SD-карта объемом 512 ГБ 12.09.2014
накопители
Что умеет российский жесткий диск на 50 Мб за 4 миллиона рублей 29.07.2016
Seagate выпускает самый емкий в мире винчестер 27.08.2014
флешки
В России появилась самая быстрая в мире флешка 23.03.2017