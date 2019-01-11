SanDisk представила флешку с рекордным объемом памяти

В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2019 компания Western Digital под дочерним брендом SanDisk представила миру прототип флеш-накопителя с рекордным объемом памяти в 4 Тб, сообщает The verge.

Сразу стоит обозначить пару нюансов. Во-первых, форм-фактор продемонстрированного образца не совсем типичен для привычных флешек - к корпусу прикреплен складывающийся USB-C кабель, что делает конструкцию больше похожей на сильно уменьшенную копию SSD. Во-вторых, у модели на данный момент нет названия, неизвестны характеристики, а также отсутствует информация о ценнике и дате выпуска.

Все эти факторы в совокупности создают устройству очень туманные перспективы - вполне вероятно, что прототип так никогда и не поступит в серию, ведь год назад анонсированная миниатюрная флешка на 1 Тб того же производителя до сих пор не стала массовым продуктом, так и оставшись выставочным образцом.