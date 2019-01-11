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11.01.2019 15:20
Рубрика: Экономика

Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке

Текст: Марина Гусенко
Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ранее минимальная ставка составляла 9,5 процента. Рефинансировать кредит в ВТБ можно тоже по ставке как минимум в 10,1 процента.

Фото: Depositphotos.com
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Также на сайте уточняется, что ставка по ипотеке может зависеть от многих факторов. Например, если приобретается жилье площадью больше 65 квадратных метров, заемщик может рассчитывать на кредит минимум в 10,1 процента годовых. А если площадь меньше, то минимальная ставка будет на один процентный пункт выше - 10,2 процента.

Ранее РИА Новости сообщали, что и Сбербанк увеличивает ипотечные кредиты с 14 января на один-полтора процентных пункта.

Рост ипотечных ставок связывается с повышением ключевой ставки Банка России.

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