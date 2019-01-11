Сбербанк начал собирать биометрию почти в 3 тысячах отделений

Около 3 тысяч отделений Сбербанка подготовлено к приему биометрии в рамках единой системы ЦБ, сообщается на сайте Сбербанка. Это каждое пятое отделение банка в стране. Необходимые технологии были получены банком в конце 2018 года.

Пока биометрию в Сбербанке сдали несколько десятков человек. Сейчас такие данные собирают 24 банка страны в более чем 3 тысячах отделений. По закону перейти на систему сбора биометрии обязаны все банки к концу текущего года. Однако для части учреждений ЦБ из-за дороговизны оборудования разрешил продлить срок перехода до 31 декабря 2020 года.

Удаленная идентификация клиентов банков заработала в конце июня. Для того, чтобы сдать биометрию, необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сдать в одном из уполномоченных банков биометрические данные лица и голоса.