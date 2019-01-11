США признали: В России создали оружие "четвертого измерения"

Российские исследования в области разработки и испытаний гиперзвукового оружия намного опередили США. Боеголовки, скорость которых в многократно превышает скорость звука, обладают "эффектом четвертого измерения" и нивелируют существующие средства противовоздушной обороны.

К такому выводу пришел отставной американский генерал-майор Говард Томпсон, изучивший доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Суть термина "эффект четвертого измерения" заключается в качественном росте скорости боевых ударов - настолько высоком, что у противника нет времени на принятие решения, и его противоракетная оборона оказывается бесполезной.

"Российский гиперзвуковой планирующий комплекс, известный как "Авангард", прошел успешный испытательный полет в декабре. Планирующий блок, якобы, достиг скорости в 27 раз превышающую скорость звука. Россияне также утверждают, что эта система сейчас находится в производстве и готова к выпуску", - написал генерал в газете The Hill.

Он также посетовал, что на данный момент США не обладают подобным оружием, а члены Конгресса не понимают преимуществ новейших вооружений.

"Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы противоракетной обороны, а также наше оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе", - пишет Томпсон.

Напомним, испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком состоялся 26 декабря 2018 года. Боевой расчет РВСН из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области запустил ракету, которая преодолев 6100 километров успешно поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Испытание нового оружия вызвало большую озабоченность в Пентагоне. Глава Стратегического командования США Джон Хайтен в интервью для журнала The National Interest "мрачно оценил" способность своей страны перехватить такое оружие и отметил, что даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу, так как оружие способно нести ядерный заряд.

Справка "РГ"

Крылатый гиперзвуковой блок "Авангард" может лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Предполагается, что его носителями станут жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ (по классификации США - SS-19 "Стилет"). Мощность ядерного боевого заряда "Авангарда" составляет более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.