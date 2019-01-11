Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Cadillac XT5: сможет ли "американец" соперничать с X3, Q5 и GLC 14:25
Volkswagen Tiguan получил в России версию All Inclusive 14:01
Карлосу Гону предъявили новое обвинение 13:16
Ford снизил цены на семейство Fiesta 13:00
11.01.2019 14:37
Рубрика: Легковые авто

В Ford заявили о нескольких вариантах развития бизнеса в России

Текст: Андрей Полухин
Окончательного решения о судьбе российского подразделения Ford и его заводов пока не принято. О том, как будет реструктуризирован бизнес в совместном предприятии Ford Sollers, станет ясно только весной. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СП.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

"На российском рынке акционеры СП Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса. Решение будет принято во втором квартале 2019 года", - отметили в компании.

По производственным площадкам также пока решения нет, заверили в пресс-службе.

Напомним, накануне стало известно, что американская автомобилестроительная компания Ford в рамках глобальной реструктуризации намерена сократить тысячи рабочих мест в Европе. Это процесс коснется и России, где у Ford есть производства автомобилей и двигателей, а также R&D-центр.

Фото: Ford
Ford запатентовал ремень безопасности с подогревом

Как сообщил вице-президент компании по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг, возможны несколько вариантов - как с сокращением рабочих мест, так и с закрытием заводов в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. По данным СМИ, американский автопроизводитель оставит на российском конвейере только коммерческую модель Transit. Но в СП Ford Sollers эту информацию пока не подтверждают.

"Стратегический пересмотр планов СП Ford Sollers происходит одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, нацеленной на повышение доходности бренда в ближайшей перспективе и усилении конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках", - пояснили "РГ" цель планируемых изменений в пресс-службе СП.

Напомним, что российско-американское совместное предприятие Ford Sollers было открыто в октябре 2011 года. На данный момент СП управляет четырьмя заводами в России.

Почему автомобили УАЗ больше не будут ржаветь
Toyota Corolla за 350 000 рублей: так ли надежен японский седан
#Ford