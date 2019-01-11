В Ford заявили о нескольких вариантах развития бизнеса в России

Окончательного решения о судьбе российского подразделения Ford и его заводов пока не принято. О том, как будет реструктуризирован бизнес в совместном предприятии Ford Sollers, станет ясно только весной. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СП.

"На российском рынке акционеры СП Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса. Решение будет принято во втором квартале 2019 года", - отметили в компании.

По производственным площадкам также пока решения нет, заверили в пресс-службе.

Напомним, накануне стало известно, что американская автомобилестроительная компания Ford в рамках глобальной реструктуризации намерена сократить тысячи рабочих мест в Европе. Это процесс коснется и России, где у Ford есть производства автомобилей и двигателей, а также R&D-центр.

Как сообщил вице-президент компании по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг, возможны несколько вариантов - как с сокращением рабочих мест, так и с закрытием заводов в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. По данным СМИ, американский автопроизводитель оставит на российском конвейере только коммерческую модель Transit. Но в СП Ford Sollers эту информацию пока не подтверждают.

"Стратегический пересмотр планов СП Ford Sollers происходит одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, нацеленной на повышение доходности бренда в ближайшей перспективе и усилении конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках", - пояснили "РГ" цель планируемых изменений в пресс-службе СП.

Напомним, что российско-американское совместное предприятие Ford Sollers было открыто в октябре 2011 года. На данный момент СП управляет четырьмя заводами в России.