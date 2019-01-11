В Госдуме предсказали провал попытки США испытать корабли в Арктике

В думском комитете по обороне раскритиковали планы США отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.

Вашингтон задумал такую операцию на лето, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу ВМС США Ричарда Спенсера. Заявленная цель - проверить работу военных кораблей в условиях Арктики. Вашингтон хочет обеспечить свободу судоходства в регионе.

Это не принесет практического результата, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он отметил, что данный шаг едва имеет смысл в виду кратковременности арктического лета.

- Может быть, что-то показательное, для морального самоуспокоения и не более того, - предположил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - Какого-то практического результата это не будет иметь.

Для достижения реальных результатов в Арктике нужно быть круглогодично и иметь привязку к материку, а также необходимо иметь военные базы, назвал Шерин необходимые условия. Он добавил, что у России все это имеется, а главное - "есть право территориальное претендовать и на шельф, и на эту территорию".

Отметим, что летом прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу предупреждал об угрозе конфликтов в Арктике.