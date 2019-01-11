В МИД РФ оценили намерения США уйти из Сирии

Реализация намерений Вашингтона уйти из Сирии станет правильным шагом. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России. Вместе с тем в ведомстве отметили важность того, чтобы освобождаемые территории переходили под контроль Дамаска.

Ранее СМИ сообщили, что американцы вывезли первую партию военной техники из арабской республики. "Некоторый груз уже вывезен", - рассказал телеканалу CNN представитель администрации президента США. При этом он не уточнил, что именно это был за груз и каким путем, наземным или воздушным, он покинул территорию САР.

"Считаем, что реализация объявленного Вашингтоном намерения (вывести силы США из Сирии) была бы шагом в правильном направлении", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала важным, "чтобы территории, которые будут освобождаться после ухода американцев, переходили под контроль правительства Сирии".