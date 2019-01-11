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11.01.2019 12:15
Рубрика: Власть

В МИД РФ оценили намерения США уйти из Сирии

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Реализация намерений Вашингтона уйти из Сирии станет правильным шагом. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России. Вместе с тем в ведомстве отметили важность того, чтобы освобождаемые территории переходили под контроль Дамаска.

Песков рассказал о саммитах по Сирии

Ранее СМИ сообщили, что американцы вывезли первую партию военной техники из арабской республики. "Некоторый груз уже вывезен", - рассказал телеканалу CNN представитель администрации президента США. При этом он не уточнил, что именно это был за груз и каким путем, наземным или воздушным, он покинул территорию САР.

"Считаем, что реализация объявленного Вашингтоном намерения (вывести силы США из Сирии) была бы шагом в правильном направлении", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала важным, "чтобы территории, которые будут освобождаться после ухода американцев, переходили под контроль правительства Сирии".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Сирии
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