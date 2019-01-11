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11.01.2019 09:02
Рубрика: Видео

В одном ролике собрали 12 легендарных машин из кино

Текст: Вадим Давыденко

Бэтмобиль и и Молния Маккуин из "Тачек", DeLorian из "Назад в будущее" и Бамблби. Где бы они еще могли собраться вместе дружной толпой, кроме как на автомойке Готэма или в мастерской безумного Эммета "Дока" Брауна?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Вроде бы негде, скажете вы и будете неправы.

Теперь все они, а также многие другие легендарные автомобили из кинокартин и мультсериалов рекламируют доставку продуктов известной сети супермаркетов Wallmart. В 90-секундном ролике киноманы насчитывают не менее дюжины транспортных средств, включая карету Золушки и малыша Бамблби, который автомобилем, строго говоря, является лишь отчасти.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Обращение рекламодателя к киноклассике в очередной раз себя оправдало: 17 млн просмотров на Youtube за считанные дни, только положительные комменты и затяжные квесты между фанатами франшиз по опознованию автомобилей-героев.

У нас один лишь вопрос: если речь действительно идет о легендарных машинах из кино, то где же "перехватчик" Безумного Макса и кадиллак из "Попутчика" с Рутгером Хауэром?

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#видео #кино #авто