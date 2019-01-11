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11.01.2019 11:24
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали данные о сокращении пенсий на Украине

Текст: Валентина Егорова
Российские сенаторы назвали закономерным следствием "майдана" двукратное снижение пенсий и прожиточного уровня на Украине за последние пять лет.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее данные о прожиточном минимуме и размере пенсий опубликовал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в статье на сайте организации. По его сведениям, минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза, в пересчете на российские рубли - с 9 до 3,5 тысяч. Аналогично, по данным Медведчука, выглядит ситуация с прожиточным уровнем - он сократился с 4,2 до 1,9 тысяч гривен (или с 9,8 до 4,4 тысячи рублей). При этом цены на газ с 2013 года выросли почти в 12 раз, подчеркивается на сайте организации.

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 "Абсолютно объективная оценка. "Майдан" принес беды всему украинскому народу, привел к разрушению Украины, к перманентному внутреннему конфликту, - заявил RT сенатор от Крыма Сергей Цеков. На этом фоне богатые стали еще богаче, бедные еще беднее".

Снижение пенсий, считает он, стало "наиболее ярким показателем" того, что амбиции украинской власти осуществляются за счет простого народа. "Уровень поддержки действующего украинского президента за эти пять лет снизился в пять раз - это показатель реальной политики, которую проводит нынешнее руководство Украины", - добавил Цеков.

"Тут, что называется, ни убавить, ни прибавить. Эти сухие цифры, подводящие итог правления нынешнего президента Украины, одновременно на корню убивают саму идею "майдана", как и всех так называемых цветных революций", - полагает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Ни один народ ничего не выиграл от подобных преобразований, а только проиграл. "Да, "хороший подарок" получил Петр Порошенко к президентским выборам", - добавил парламентарий.

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