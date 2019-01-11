Украинцы за последние пять лет обнищали в два раза

На Украине подсчитали, насколько сократился размер минимальной пенсии и прожиточного минимума за последние пять лет. С 2013 года по настоящее время зафиксировано снижение пенсии (до 53,2 доллара) и прожитого минимума в 2,2 раза, а расходы на ЖКХ достигли "европейских" значений.

Тенденция коснулась и зарплат, так, к примеру, в 2018 году средний доход украинца составляет приблизительно 321 доллар, а в 2013 году этот показатель находился на уровне более 408 долларов. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - права народа" Виктор Медведчук. Активист обвинил власть страны в откровенной лжи, напомнив об обещании обеспечить рост зарплат и пенсий.

Между тем с 2013 года цена на газ для населения выросла в 11,8 раза. Причем она будет повышена еще дважды из-за требования кредиторов до 12-14 тысяч гривен за тысячу кубометров. "Курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос ― вот то, что предлагает власть банкротов и популистов народу вместо стабильной экономики и социальной защиты", - возмутился Медведчук.

Кстати

В октябре прошлого года в Киеве состоялась масштабная акция протеста, организованная местными профсоюзами. Около четырех тысяч человек прошли маршем по Крещатику к зданию украинского кабмина и парламенту с требованием повышения минимальной зарплаты и снижения тарифов ЖКХ. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выступил против планов правительства Украины по поднятию минимальной заработной платы, так как это могло бы негативно сказаться на росте экономики и уровне инфляции.