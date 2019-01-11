Видео: Сжигатели автомобильных шин установили рекорд Гиннесса

Знакомая для многих российских городов картина: толпы неформально выглядящей молодежи и скопление мощных иномарок, рев двигателей и запах жженых шин. Среднестатистическая пенсионерка-общественница враз бы это безобразие пресекла даже без вызова полиции, разогнала бы всю эту публику мокрой тряпкой и парой ласковых.

Но это, во-первых, не в каком-нибудь Южном Бутово, а в далекой Австралии. И, во-вторых, никакое это не хулиганство, а наоборот, всё с разрешения мэра и местной полиции, и даже под наблюдением экспертов Книги рекордов Гиннесса.

Массовое безобразие, которое происходит на видео - фестиваль бернаута (burn out (англ.) - выгорание, выжигание), эффектного сжигания автомобильных шин. На этот раз в одном месте удалось собрать аж 126 фанатов этого своеобразного развлечения. И они в буквальном смысле слова отожгли. Некоторые для этого обули свои машины в спецшины, чтобы дым был цветным и веселым.

Гиннессовские представители единогласно признали рекорд состоявшимся. Как хорошо смотреть на это и не чувствовать жуткого запаха, не правда ли?