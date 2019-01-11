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11.01.2019 16:02
Рубрика: Власть

Володин заявил о роли прокуратуры при реализации нацпроектов

Текст: Татьяна Замахина

Органы прокуратуры должны проконтролировать расходование средств, выделенных на нацпроекты. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на торжественном заседании в Генпрокуратуре.

Напомним, что День работника прокуратуры РФ отмечается 12 января, и заседание было посвящено 297-й годовщине образования этого ведомства.

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Говоря о реализации 12 национальных проектов, глава нижней палаты напомнил об огромной ответственности. На три года выделены серьезные средства - 5,7 трлн рублей. Важно, чтобы эти ресурсы "были потрачены с пользой, наши граждане должны видеть отдачу", уверен Вячеслав Володин.

- И только с важнейшим институтом - прокуратурой РФ - мы сможем реализовать и нормы парламентского контроля, и общественного контроля, и государственного контроля, - заявил он.

Председатель ГД напомнил, что нацпроекты направлены в том числе на повышение благосостояния граждан, на борьбу с бедностью и решение жилищных проблем.

Он также указал на то, что прокуратура "играет все большую роль как ключевого экспертного органа, который участвует в рассмотрении, подготовке законопроектов". И главное, что в ходе дискуссии удается услышать друг друга, подчеркнул Володин.

Он поблагодарил генерального прокурора РФ Юрия Чайку за конструктивную работу с ведомством, которая сложилась на протяжении многих лет. И напомнил, что законодатели также осуществляют представительные полномочия, и эту обязанность можно эффективно реализовать только с участием прокуратуры.

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"Когда видим, что нарушается закон - обращаемся всегда к вам с просьбой рассмотреть этот вопрос. И если есть нарушение закона, если попраны права наших граждан - вмешаться и принять меры прокурорского реагирования", - заявил глава нижней палаты.

Работа прокуроров "непростая потому, что за каждым обращением стоит боль людей, его проблема", знает он. "Хотелось бы, чтобы мы и дальше с вами эту работу выполняли совместно, выполняли ее эффективно", - высказал пожелание председатель ГД.

Как ранее сообщала "РГ", выступая на торжественном заседании в Генпрокуратуре, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора к трехсотлетнему юбилею органов прокуратуры, которое будет отмечаться в 2022 году.

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