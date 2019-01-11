Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению

Россия продолжит расширять стратегическое взаимодействие с Беларусью. Этот курс не подлежит сомнению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Беларусь - наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны", - отметила дипломат.

По ее словам, в рамках Союзного государства есть большие возможности для повышения эффективности этого интеграционного формата. "С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", - заявила Захарова, добавив, что вопросами сельхозпоставок, налоговых маневров, автомобильных перевозок занимаются профильные ведомства.

В ближайшие пять лет Россия планирует провести так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере. Предусматривается постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценил возможные потери от увеличения цены на нефть в 11 миллиардов долларов за шесть лет.