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11.01.2019 14:30
Рубрика: Власть

Россия озвучила условие встречи с Австралией и Нидерландами по МН-17

Текст: Юрий Когалов
Россия, Нидерланды и Австралия могут провести в ближайшие месяцы трехсторонние переговоры по ситуации с расследованием катастрофы малайзийского Boeing над восточной Украиной в 2014 году. Главным условием для этого будет отказ Амстердама и Канберры от ультиматумов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Диалог по вопросу организации встреч продолжается. Первый контакт в трехстороннем формате может состояться в ближайшие месяцы, если, конечно, нидерландская и австралийская стороны откажутся от ультиматумов и безосновательных политических обвинений и при этом согласятся на предметный, профессиональный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе", - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, активная переписка по поводу встречи ведется с мая 2018 года. Однако Нидерланды и Австралия заинтересованы лишь в том, чтобы Москва взяла ответственность на себя (иной виновник даже не рассматривается).

Фото: РИА Новости
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"Такая ультимативная формулировка Россию не устраивает", - подчеркнула Захарова.

О предвзятости расследования неоднократно говорил уже глава МИД РФ Сергей Лавров. Следователи игнорируют представленные российской стороной доказательства (радиолокационные данные, заключение военных специалистов, - прим. "РГ"), а также закрывают глаза на то, что авиационные власти Украины не закрыли пространство над зоной конфликта. При этом они не потребовали от украинской стороны данных воздушного контроля и не провели допрос диспетчера, сопровождавшего рейс МН-17. Россия же с самого начала последовательно выступала за тщательное и объективное международное расследование катастрофы малайзийского Boeing, была у истоков принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2166.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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