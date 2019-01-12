Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже

По меньшей мере, двадцать человек получили ранения из-за взрыва , который произошел в здании в одном из центральных кварталов Парижа, сообщила столичная префектура.

Напомним, в субботу утром около десяти часов по местному времени в булочной на улице Tревиз в девятом округе Парижа произошел пожар, а затем мощный взрыв. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа.

Полиция просит по возможности объезжать район инцидента, чтобы не препятствовать проезду карет скорой помощи и машин пожарных, информирует телеканал France24.