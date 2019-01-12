Утечка газа, вероятнее всего, стала причиной мощного взрыва в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на местную полицию.

Напомним, взрыв прогремел в булочной в центральной части французской полиции. Пострадали несколько человек. В настоящее время на месте работают спасательные и пожарные службы.

В полиции подчеркивают, что инцидент не связан с протестными акциями "желтых жилетов".