Утечка газа, вероятнее всего, стала причиной мощного взрыва в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на местную полицию.
Напомним, взрыв прогремел в булочной в центральной части французской полиции. Пострадали несколько человек. В настоящее время на месте работают спасательные и пожарные службы.
В полиции подчеркивают, что инцидент не связан с протестными акциями "желтых жилетов".
#BREAKING: Police in Paris say they are responding to reports of an explosion. pic.twitter.com/yuUbPYbyNX— News This Second (@NewsThisSecond) 12 января 2019 г.
Paris'te patlama— Furkan (@furkancsknr) 12 января 2019 г.
(@croissandeau ) pic.twitter.com/vVNFEnQQZN