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12.01.2019 15:12
Рубрика: В мире

Число пострадавших при взрыве в Париже увеличилось до 36 человек

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Число пострадавших в результате взрыва в IX округе Парижа составляет 36 человек. Из них 12 находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который прибыл на место происшествия вместе с премьер-министром Эдуаром Филиппом и мэром Парижа Анн Идальго.

Взрыв произошел сегодня утром в булочной, расположенной на первом этаже четырехэтажного здания на улице Тревиз. Его причиной, как считают эксперты технической службы городской полиции, стала утечка газа.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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Взрыв был такой силы, что строению был нанесен серьезный ущерб, а ударной волной выбиты стекла во всех близлежащих домах. Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных неподалеку от булочной.

Раненых эвакуировали с помощью двух вертолетов, которые осуществляли посадку на площади перед театром Гранд-Опера, расположенной в нескольких сотнях метров от улицы Тревиз.

На месте происшествия задействованы 200 пожарных. Среди них также есть пострадавшие. Дело в том, что взрыв произошел в тот момент, когда бригада огнеборцев пыталась перекрыть газ в булочной. Из них трое получили ранения.

В мире Европа Франция
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