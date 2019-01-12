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12.01.2019 12:43
Рубрика: В мире

Что происходит с топ-менеджерами компании Huawei

Текст: Александр Саможнев
Один из руководителей филиала Huawei в Канаде, вице-президент по корпоративным отношениям Скотт Брэдли, покинул свой пост после более чем семи лет работы в компании, сообщает информационное агентство Reuters.
Фото: AP Photo/ Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/ Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/ Mark Schiefelbein

"Если потребуется, Брэдли продолжит работать в компании в качестве специального консультанта", - цитирует издание президента канадского филиала Huawei Эрика Ли. Со своей стороны, Брэдли дал понять, что его уход "не был внезапным решением". При этом причины его отставки не сообщаются.

В Польше арестован директор местного отделения Huawei

Накануне в Варшаве задержали директора польского отделения Huawei. Его арест не связан с работой в компании, информировали польские спецслужбы. По некоторым данным, задержан также бывший сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши.

В начале декабря в Ванкувере по запросу США задержали финансового директора Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, которая является дочерью основателя компании Жэня Чжэнфэя. Она подозревается в нарушении американских санкций против Ирана.

Американские законодатели считают, что продукция Huawei может представлять угрозу национальной безопасности США, так как Пекин требует от технологических компаний сотрудничать с разведкой.

Фото: Скриншот gizchina.com
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Соединенные Штаты просто пытаются устранить конкурента, объяснило скандал вокруг Huawei издание Global Times.

Напомним, китайская технологическая компания Huawei имеет штаб-квартиру в Шэньчжэне. Она продает смартфоны и телекоммуникационное оборудование по всему миру. В 2017 году Huawei стала вторым по величине производителем смартфонов в мире после Samsung. Американский гигант Apple оказался на третьем месте.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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