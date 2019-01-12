Что стоит за покупкой Netflix российского сериала "Лучше, чем люди"

Новость о громкой сделке взорвала мир бизнеса и киноиндустрии. Российский сериал "Лучше, чем люди" куплен сетевым гигантом Netflix. Сумма сделки по разным источникам - около миллиона долларов.

В одно мгновение сериал, что так и не дошел до сих пор до телеэфира, и который без лишнего шума находился в вертикальном показе (серия в неделю) на сервисах kino1.tv и Start. Ru, вновь оказался в центре внимания.

Вновь, потому что почти два года назад - весной 2017 года сериал, точнее его пилотная серия была одним из двух проектов, отобранных на престижный Каннский рынок контента MIP TV для участия в Drama Series Day. И его там отметили, как один из лучших. Вслед за этим две серии проекта попали в библиотеку крупнейшего международного фестиваля сериалов Series Mania, и в Париже, где он проходил "Лучше, чем люди" также получили теплый прием.

Получилось все это не случайно. Сериал - одним из первых затронул тему взаимоотношений людей и роботов - по сюжету бот Ариса (ее играет Паулина Андреева) умеет выполнять не просто различные функции, но считывать человеческие эмоции и подстраиваться под них. Она попадает в семью (муж- Кирилл Кяро, мать - Ольга Ломоносова и двое детей) и пытается "освоить" семейные отношения.

Кроме того, фильм сделан на достойном международном уровне - его режиссер Андрей Джунковский имеет опыт работы в США. Получился действительно оригинальный продукт, что и повлияло на то, что такой ресурс, как Netflix заинтересовался им. И не просто проявил интерес, а взял в престижную категорию Netflix Original (первый российский проект!), что означает достойное место на витрине этой интернет-платформы, перевод на 25 языков и так далее. Зная, что Netflix ставит приоритетной задачей развитие национальных направлений, именно в этим сериалом Россия попала в десятку.

Ранее российские сериалы и фильмы также покупали и Netflix и Amazon. Но это были так называемые имиджевые покупки. Сделки, в большинстве своем, позволяющие лишь говорить о том, что сериал есть на этих платформах, выгодные больше для продвижения конкретных проектов. Например, Netflix купил "Троцкого", однако сериал, высоко оцененный в России и мощно презентованный за рубежом, далек от оригинального продукта. Скорее он демонстрирует, как россияне удачно учатся быть конкурентоспособными на международном уровне - в "Троцком" немало "цитат" из известных мировых сериалов, и то и дело при его просмотре напрашиваются аналогии с ними.

Netflix у той же компании "Среда" Александра Цекало, которые стали пионерами в этой сфере, приобрел "Метод". Но сериал этот сделан "по мотивам" другого - "Декстера", и в этом плане также не оригинален. Netflix приобрел "Мажор", опять же у "Среды" - наиболее удачная, на наш взгляд, покупка из трех. Однако полицейских драм в мировых кинобиблиотеках также немало.

Следующее приобретение - "Довлатов". Действительно оригинальное кинопроизведение, но - авторское и на любителя. Мультфильм "Маша и медведь" - ну как его можно было не купить, когда эта анимация демонстрирует собой неповторимый национальный контент.

До "Лучше, чем люди" за 500 тысяч долларов интернет ресурс приобрел российский сериал "Хождение по мукам" - на тот момент, а это осень прошлого года - сумма сделки была самой большой для России. Однако статус Netflix Original этот проект НТВ не получил. Скорее заинтересовал платформу с исторической точки зрения, как показательный.

Теперь обратимся к вопросу - миллион долларов за сериал - это много или мало? Для России - много, для мировых студий - не очень. Netflix может потратить на два сезона производства своего сериала сто миллионов долларов. Бюджет производства одного эпизода такого проекта может стоить 3-4 миллиона долларов.

Александр Цекало в одном из интервью рассказывал, что, когда находясь в переговорах с западными партнерами, озвучил цифру производства одной серии российского проекта - собеседники ему не поверили. За такие небольшие деньги на западных студиях-мэйджорах снимать еще не научились. Для сравнения один эпизод сериала "Лучше, чем люди", согласно цифрам, приведенным в "Коммерсанте", стоит 20-30 млн рублей, а весь его бюджет - 320 млн рублей). Зато наши сериало- и кинопроизводители стремительно учатся.

Заметим, что в числе продюсеров сериала "Лучше, чем люди" фигурирует студия "Yellow Black & White" - та же, что и стоит с российской стороны за фильмом "Последний богатырь", который одним из первых в российском прокате преодолел отметку сборов в миллиард рублей.

Поздравляя продюсерскую команду, отметим, что они продемонстрировали знание секрета продвижения сериала на мировой рынок: проект должен быть первое - оригинальным, второе - качественно сделанным. Но вот вопрос - хочет ли знать этот секрет руководство российских телеканалов. Принесут ли такие проекты у нас рейтинги на ТВ?

Можно предположить, что именно опасения, что сериал "Лучше, чем люди" вырвется из привычной орбиты того, что предлагают нашему зрителю, и вследствие этого покажет низкие рейтинги, и привело к тому, что проект до сих пор не поставили в эфир. Хотя с момента его появления прошло полтора года.

По информации обозревателя "РГ", "Лучше, чем люди" все же должны вскоре показать на ТВ, и вопрос конкретно с этим проектом будет закрыт. Но закажут ли его продюсерам или им подобным следующий? Что выгоднее - собирать рейтинги, а, соответственно, и рекламные деньги, показывая сериалы низшего качества в России нашему зрителю или все-таки напрягаться, вкладываться и развивать теле и кино-индустрию.

Пока что одно живет за счет другого: несколько посредственных сериалов позволяют заработать и снять один прорывной. Но система видеосервисов в интернете, подобным Netflix, хотя и равных ему пока что нет, предполагает сильную конкуренцию фильмов и сериалов между собой. Так что хочешь - не хочешь, а оригинальные идеи и их исполнение будут в цене. И, если идти этим путем, то тогда российский контент ждут более высокобюджетные сделки.