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12.01.2019 13:01
Рубрика: Легковые авто

Экономить и тратить. Эксперт оценил нововведения для автомобилистов

Текст: Дмитрий Хохлов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Алексей Забелкин, ГК "АвтоСпецЦентр":

- С нового года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые влияют на автомобильный рынок и, безусловно, отразятся на автомобилистах.

Некоторые из них помогут сэкономить на содержании автомобиля. Например, владельцы авто, работающих на газомоторном топливе, будут платить половину стоимости транспортного налога до 2023 года. Пока данная инициатива касается только Ленинградской области, но в ближайшем будущем число субъектов, где будет действовать льгота, увеличится. У владельцев электрокаров также есть шанс сэкономить: Госдума планирует освободить их от транспортного налога на срок до 5 лет - с 2019 по 2024 год. Эта инициатива направлена на более активный переход граждан на экологичные виды транспорта. С 2025-го для владельцев данных транспортных средств будет применяться обычная ставка налога.

Фото: РИА Новости
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Многие изменения затрагивают систему ОСАГО: бонус-малус теперь будет высчитываться по окончании года, а не как сейчас - по завершению договора. Юридическим лицам присвоят единый КБМ, что повысит прозрачность применения коэффициентов. Кроме того, страховую историю закрепят за каждым автомобилистом и не будут обнулять в случае перерыва в стаже вождения. Кроме того, ожидается продление претенциозного порядка. В случае несогласия между потерпевшим и страховой компанией клиент может в досудебном порядке обратиться к страховщику, который обязан рассмотреть требования автовладельца в течение 10 дней.

На автомобильный рынок сегодня сильнее всего влияют цены на нефть. В связи с этим наблюдается тенденция повышения топливных акцизов. С 1 января их стоимость увеличилась в полтора раза. При этом пониженные ставки, действующие на ЕВРО-5 и дизельное горючее, отменены, за 1 тонну надо платить на 3,7 и 2,7 тысячи рублей больше. Правительство обещает не допустить роста цен на АЗС. Но к 2021 году акцизы вырастут еще сильнее, и их ставка составит 13 262 и 9 188 тысячи рублей за тонну соответственно.

Фото: РИА Новости
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Еще один фактор, который будет оказывать влияние на цену топлива - увеличение НДС. Рост налога с 18 до 20% может значительно отразиться на цене горючего. ФАС мониторит ситуацию и обещает, что на рынке сохранится устойчивость, дестабилизация ситуации невозможна и рост налоговой ставки окажет влияние на стоимость бензина также, как и на другие товары. Кроме того, осуществляется госрегулирование цен на топливо. Но некоторые инициативы касаются полного регулирования рынка бензина и дизельного топлива. Государство может устанавливать предельную стоимость топлива и торговых надбавок. В нововведении предусмотрены штрафы за недолив горючего. АЗС, которые будут нарушать нормы заправки автотранспортных средств, ждет наказание в размере одного процента выручки за прошедший год, повторное нарушение будет караться уже тремя процентами.

Многие нововведения касаются технических изменений. В первую очередь, появится единая электронная база автомобилей. Цифровое ОТТС и ОТШ - одобрение типа транспортного средства и одобрение типа шасси - проект, который реализуют фонд "Сертификация автотранспорта САТР", Росстандарт, НАМИ, "Соллерс" и "Электронный паспорт". Инициатива действует в рамках дальнейшей цифровизации экономики. Также с января появляется возможность внести единый платеж за НДФЛ, транспортный и земельный налог, то есть все налоговые пошлины человек сможет оплатить заранее. Но если до 2019 года через Госуслуги действовала скидка 30% за регистрацию автомобиля, при замене прав и т.д., то с нового года данная льгота отменяется.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Водителям разрешили продлевать период оплаты штрафа со скидкой

Автомобилистов ожидает и новый стандарт госномеров. С 1993 года это первое изменение, которое затронет государственные регистрационные знаки. В частности, вводятся новые стандарты для мопедов, снегоходов, мотовездеходов, мотоциклов и для транспорта с нестандартными местами крепления. Знаки будут серьезнее защищены от подделок.

#автомобили #бензин #ОСАГО