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12.01.2019 17:15
Рубрика: В мире

Мини-бунт в Риге: рижане примерили "желтые жилетки" парижан

Текст: Юрий Сизов

Пока сто рассерженных мужчин с мандатом депутатов сейма уже почти сотню дней торгуются за состав будущего правительства, рижские избиратели решили жить в ином политическом ритме и настроении.

Марш за социальную справедливость, сохранение школ национальных меньшинств прошел 12 января по инициативе Русского союза Латвии в исторических кварталах Старого города. Участники первой в этом году акции протеста отправились к резиденции главы государства в Рижском замке и к национальному парламенту - сейму.

Один из лидеров партии и бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок пояснила, что по субботам традиционно протестуют Париж и другие города Европы. В своей речи она даже провела параллели с насильственными протестами "желтых жилетов" во Франции. По словам партийного лидера, горожане - не менее замучены, чем парижане, поэтому они возвысили свой голос против действий коррумпированной власти.

Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP
Как прошла новая акция протеста "желтых жилетов" во Франции

На плакатах протестующих, которые собрались на Домской площади, по информации местных новостных порталов, доминировала тематика защиты русских школ: "Школа без знаний - фабрика рабов", "Суверенная власть принадлежит народу", "Мы - народ, мы решаем". Кстати, нынешней зимой на берегах Даугавы можно вспомнить сразу о нескольких юбилеях, связанных с историей русских школ. Во-первых, 7 февраля исполняется 230 лет, как по рескрипту императрицы Екатерины Великой начала работу первая русская школа в Риге. А спустя еще 95 лет в городе была создано учебное заведение для девочек.

Во время шествия, в котором приняли участие евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов и правозащитник Александр Гапоненко, манифестанты требовали от властей "прямого народовластия и достойной оплаты труда". Звучали протесты и против "системы обязательного компонента закупки электроэнергии", сообщает сайт РСЛ.

Митрофанов, в частности, заявил на митинге, что требования партии касаются не только образовательной реформы, которую необходимо пересмотреть новому составу парламента, но и других сфер социальной и экономической жизни. Ораторы акцентировали внимание и на бесправном положении неграждан, говорили о необходимости увеличения пенсионного обеспечения. Ведь у очень многих пожилых людей после уплаты коммунальных услуг почти не остается элементарных средств к существованию.

В своем призыве организаторы дали понять властям, что "опыт протестных движений в Европе показывает, как многого может достичь рассерженный народ". У рижан еще больше оснований быть недовольными, чем у парижан. "Наберемся мужества и скажем об этом публично!" - говорится в заявлении Русского союза Латвии.

С точки зрения партии, констатируют местные политологи, Латвии нужно освободиться от социального неравенства, кризиса государственной власти, коррупции, а также отказаться от реформы школ. А вот с точки зрения политического истеблишмента и местных спецслужб, основная цель нынешней акции - это желание оппозиции привлечь к себе внимание и заручиться поддержкой электората перед грядущими через пять месяцев выборами в Европарламент.

В мире Европа Латвия
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