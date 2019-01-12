Мини-бунт в Риге: рижане примерили "желтые жилетки" парижан

Пока сто рассерженных мужчин с мандатом депутатов сейма уже почти сотню дней торгуются за состав будущего правительства, рижские избиратели решили жить в ином политическом ритме и настроении.

Марш за социальную справедливость, сохранение школ национальных меньшинств прошел 12 января по инициативе Русского союза Латвии в исторических кварталах Старого города. Участники первой в этом году акции протеста отправились к резиденции главы государства в Рижском замке и к национальному парламенту - сейму.

Один из лидеров партии и бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок пояснила, что по субботам традиционно протестуют Париж и другие города Европы. В своей речи она даже провела параллели с насильственными протестами "желтых жилетов" во Франции. По словам партийного лидера, горожане - не менее замучены, чем парижане, поэтому они возвысили свой голос против действий коррумпированной власти.

На плакатах протестующих, которые собрались на Домской площади, по информации местных новостных порталов, доминировала тематика защиты русских школ: "Школа без знаний - фабрика рабов", "Суверенная власть принадлежит народу", "Мы - народ, мы решаем". Кстати, нынешней зимой на берегах Даугавы можно вспомнить сразу о нескольких юбилеях, связанных с историей русских школ. Во-первых, 7 февраля исполняется 230 лет, как по рескрипту императрицы Екатерины Великой начала работу первая русская школа в Риге. А спустя еще 95 лет в городе была создано учебное заведение для девочек.

Во время шествия, в котором приняли участие евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов и правозащитник Александр Гапоненко, манифестанты требовали от властей "прямого народовластия и достойной оплаты труда". Звучали протесты и против "системы обязательного компонента закупки электроэнергии", сообщает сайт РСЛ.

Митрофанов, в частности, заявил на митинге, что требования партии касаются не только образовательной реформы, которую необходимо пересмотреть новому составу парламента, но и других сфер социальной и экономической жизни. Ораторы акцентировали внимание и на бесправном положении неграждан, говорили о необходимости увеличения пенсионного обеспечения. Ведь у очень многих пожилых людей после уплаты коммунальных услуг почти не остается элементарных средств к существованию.

В своем призыве организаторы дали понять властям, что "опыт протестных движений в Европе показывает, как многого может достичь рассерженный народ". У рижан еще больше оснований быть недовольными, чем у парижан. "Наберемся мужества и скажем об этом публично!" - говорится в заявлении Русского союза Латвии.

С точки зрения партии, констатируют местные политологи, Латвии нужно освободиться от социального неравенства, кризиса государственной власти, коррупции, а также отказаться от реформы школ. А вот с точки зрения политического истеблишмента и местных спецслужб, основная цель нынешней акции - это желание оппозиции привлечь к себе внимание и заручиться поддержкой электората перед грядущими через пять месяцев выборами в Европарламент.