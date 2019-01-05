Как прошла новая акция протеста "желтых жилетов" во Франции

Если во властных структурах Франции считали, что движение "желтых жилетов" резко идет на спад, то совершили серьезную ошибку. Подтверждением тому стал восьмой день протестных акций, в котором приняли участие 50 тысяч человек.

Только в одном Париже их было свыше трех с половиной тысяч, что в четыре раза больше, чем в последнюю субботу ушедшего года, и в два, чем в предыдущую.

Во французской столице прошли две санкционированные манифестации, которые, начавшись вполне мирно, во второй половине дня были омрачены рядом стычек с полицией сначала на правом берегу Сены, затем в районе предместья Сен-Жермен. Когда оставшихся манифестантов вытеснили оттуда, они перебрались на Елисейские поля, без которых по сложившейся за два месяца традиции не обходится ни одно нашествие "желтожилетных" на Париж.

Полиции пришлось задействовать водяную пушку, чтобы разогнать неформалов. Однако они успели поджечь несколько легковушек, припаркованных на соседней улице Бальзак. Правда, справедливости ради надо отметить, что обошлось без погромов: столичные магазины были повсеместно открыты, а рестораны полны клиентов. Тем не менее, спорадические стычки с небольшими группами наиболее агрессивных демонстрантов прекратились лишь ближе к полуночи. Несколько десятков "жилетов" были задержаны полицией.

За несколько часов до этого с десяток людей в жилетах и в черных одеждах совершили налет на здание госсекретариата по связям с парламентов на улице Гренель в VII округе Парижа, где также находится кабинет официального представителя правительства Бенжамена Гриво. Они завладели на ближайшей стройке не то эскаватором-погрузчиком, не то бульдозером, и проломили дверь учреждения. Судя по всему, хотели добраться до Гриво, который накануне резко осудил радикальное крыло "желтых жилетов", заявив, что оно ведет дело к мятежу.

Правительственного порт-пароля вместе с его сотрудниками срочно эвакуировали через черный вход, но налетчики успели повредить две машины, находившиеся во дворе учреждения. Осудив разбойную акцию, Бенжамен Гриво заявил, что нападение было совершено "на республику и ее институты".

Многочисленные манифестации также состоялись в других городах страны. В Бордо, где также произошли столкновения с полицией, манифестантов было больше всего - 4,6 тысячи человек.

Бурной январской субботой "желтые жилеты" показали, что у них есть еще порох в пороховницах, с ними Елисейскому дворцу придется считаться и впредь.