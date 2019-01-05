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Рубрика: В мире

Как прошла новая акция протеста "желтых жилетов" во Франции

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Если во властных структурах Франции считали, что движение "желтых жилетов" резко идет на спад, то совершили серьезную ошибку. Подтверждением тому стал восьмой день протестных акций, в котором приняли участие 50 тысяч человек.

Только в одном Париже их было свыше трех с половиной тысяч, что в четыре раза больше, чем в последнюю субботу ушедшего года, и в два, чем в предыдущую.

Во французской столице прошли две санкционированные манифестации, которые, начавшись вполне мирно, во второй половине дня были омрачены рядом стычек с полицией сначала на правом берегу Сены, затем в районе предместья Сен-Жермен. Когда оставшихся манифестантов вытеснили оттуда, они перебрались на Елисейские поля, без которых по сложившейся за два месяца традиции не обходится ни одно нашествие "желтожилетных" на Париж.

Фото: REUTERS
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Полиции пришлось задействовать водяную пушку, чтобы разогнать неформалов. Однако они успели поджечь несколько легковушек, припаркованных на соседней улице Бальзак. Правда, справедливости ради надо отметить, что обошлось без погромов: столичные магазины были повсеместно открыты, а рестораны полны клиентов. Тем не менее, спорадические стычки с небольшими группами наиболее агрессивных демонстрантов прекратились лишь ближе к полуночи. Несколько десятков "жилетов" были задержаны полицией.

За несколько часов до этого с десяток людей в жилетах и в черных одеждах совершили налет на здание госсекретариата по связям с парламентов на улице Гренель в VII округе Парижа, где также находится кабинет официального представителя правительства Бенжамена Гриво. Они завладели на ближайшей стройке не то эскаватором-погрузчиком, не то бульдозером, и проломили дверь учреждения. Судя по всему, хотели добраться до Гриво, который накануне резко осудил радикальное крыло "желтых жилетов", заявив, что оно ведет дело к мятежу.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Правительственного порт-пароля вместе с его сотрудниками срочно эвакуировали через черный вход, но налетчики успели повредить две машины, находившиеся во дворе учреждения. Осудив разбойную акцию, Бенжамен Гриво заявил, что нападение было совершено "на республику и ее институты".

Многочисленные манифестации также состоялись в других городах страны. В Бордо, где также произошли столкновения с полицией, манифестантов было больше всего - 4,6 тысячи человек.

Бурной январской субботой "желтые жилеты" показали, что у них есть еще порох в пороховницах, с ними Елисейскому дворцу придется считаться и впредь.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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