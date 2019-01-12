Посольство: Россияне не пострадали в ДТП в Оттаве

Граждан России среди пострадавших в ДТП с двухэтажным рейсовым автобусом в городе Оттава нет, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Оттаве Николай Москвичев.

По его словам, дипмиссия поддерживает тесный контакт с канадскими правоохранительными органами. Информации о пострадавших российских гражданах в посольство России в Канаде не поступало,

Напомним, три человека погибли и 23 - получили ранения в результате наезда двухэтажного рейсового автобуса на западе Оттавы на остановку общественного транспорта.

На место происшествия прибыли тридцать карет скорой помощи, полицейские наряды и спасатели. По данным местной администрации, четырнадцать человек находятся в критическом состоянии, еще одиннадцать граждан получили тяжелые ранения.

Водитель автобуса задержан после инцидента, однако он отказался сообщить подробности происшествия. Полиция проводит расследование, опрашиваются свидетели по делу, рассказал начальник полицейского департамента Шарль Бордло. Об этом сообщает телеканал CBS News.