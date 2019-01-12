При взрыве в Париже погибли 4 человека

В результате взрыва в IX округе Парижа погибли четыре человека. Из них двое - пожарные. Свыше 30 человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который прибыл на место происшествия вместе с премьер-министром Эдуаром Филиппом и мэром Парижа Анн Идальго.

Взрыв произошел сегодня утром в булочной, расположенной на первом этаже четырехэтажного здания на улице Тревиз. Его причиной, как считают эксперты технической службы городской полиции, стала утечка газа. Взрыв был такой силы, что строению был нанесен серьезный ущерб, а ударной волной выбиты стекла во всех близлежащих домах. Также повреждены несколько автомобилей, припаркованных неподалеку от булочной.

Раненых эвакуировали с помощью двух вертолетов, которые осуществляли посадку на площади перед театром Гранд-Опера, расположенной в нескольких сотнях метров от улицы Тревиз. На месте происшествия задействованы 200 пожарных. Взрыв произошел в тот момент, когда бригада огнеборцев пыталась перекрыть газ в булочной.