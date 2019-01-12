Ракетные удары по пригороду Дамаска нанесла израильская авиация. Самолеты еврейского государства атаковали столицу Сирии в 23:15 по местному времени.

В районе международного аэропорта прогремели несколько мощных взрывов. Одна из ракет попала в складское помещение. Несмотря на это, воздушная гавань "работает в обычном режиме".

Источник в министерстве транспорта республики назвал произошедшее "израильской агрессией". "Большинство воздушных целей противника было поражено", - сообщил агентству SANA представитель военного командования Сирии.

Всего же силы противовоздушной обороны страны сбили восемь ракет в небе над западными и южными районами Дамаска. Известно, что израильские самолеты атаковали столицу с севера. О погибших и пострадавших не сообщается.