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Рубрика: В мире

Ракетные удары по пригороду Дамаска нанесла израильская авиация

Ракетные удары по пригороду Дамаска нанесла израильская авиация. Самолеты еврейского государства атаковали столицу Сирии в 23:15 по местному времени.

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В районе международного аэропорта прогремели несколько мощных взрывов. Одна из ракет попала в складское помещение. Несмотря на это, воздушная гавань "работает в обычном режиме".

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Источник в министерстве транспорта республики назвал произошедшее "израильской агрессией". "Большинство воздушных целей противника было поражено", - сообщил агентству SANA представитель военного командования Сирии.

Всего же силы противовоздушной обороны страны сбили восемь ракет в небе над западными и южными районами Дамаска. Известно, что израильские самолеты атаковали столицу с севера. О погибших и пострадавших не сообщается.

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