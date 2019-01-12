Баста пригласил на концерт костромичку после "Елки желаний" в Кремле

Репер Баста пригласил на свой концерт Маргариту Мельникову из Костромской области, чье желание оказалось на елке в Кремле. Все расходы репер берет на себя, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника исполнителя Дмитрия Миловзорова.

Напомним, участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества, прошедшего 27 декабря в Кремле, предложили исполнить желания жителей России. Благотворительный проект "Мечтай со мной" помогает исполнять желания детей-сирот, людей с ограниченными возможностями, пожилых, страдающих серьезными заболеваниями. Эти желания были написаны на елочных шарах. На одном была мечта 18-летней Маргариты из поселка Александровское Костромской области. Она хотела попасть на концерт Басты.

- Конечно, я приглашу Маргариту, - тогда же заявил репер.

Проблема была только в том, чтобы связаться с девушкой или ее родными. Теперь это проблема решена.

- Мы связались с Маргаритой, я разговаривал с ее мамой, - цитирует агентство Дмитрия Миловзорова. - В конце апреля мы вместе с мамой пригласили ее на наш концерт в Москве.