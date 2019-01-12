Новое метро на западе Москвы появится в 2021 году

Новые станции Большой кольцевой линии метро появятся на западе Москвы к 2021 году. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как отмечает пресс-служба столичного стройкомплекса, западный участок кольца будут строить в два этапа. Сначала в 2020 году сдадут часть от "Аминьевского шоссе" до "Каховской", затем - от "Хорошевской" до "Терехово". Вслед за этим уже в 2021-м возведут участок, соединяющий оба сегмента.

Хуснуллин напомнил, что западный участок строится в сложных условиях поблизости от Москвы-реки. Именно под ней строится тоннель от "Мневников" до "Улицы Народного ополчения". Строительство пока идет с опережением графика.