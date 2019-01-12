Станцию "Гольяново" построят на "синей" ветке московского метро

На Арбатско-Покровской линии московского метро в ближайшие годы построят еще одну станцию. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Речь идет о станции "Гольяново". Она поможет разгрузить конечную "Щелковскую". Ранее муниципальные депутаты обращались к городским властям с просьбой продлить "синюю" ветку в Гольяново. В этом районе живут уже более 150 тысяч человек.

"Принципиальное решение о строительстве этой станции принято, - цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса. - Сейчас прорабатывается градостроительная документация".