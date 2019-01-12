В Москве построят новую линию метро

Новая ветка метро может появиться в Москве в ближайшие годы. Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, линия пойдет в Рублево-Архангельское.

Строительство хотят вести в два этапа. Сначала соединить район Строгино с Рублево-Архангельским, а потом пройти от Строгино в центр, к станции "Шелепиха" Большой кольцевой линии. Там уже оставлен задел под новую ветку.

Работы предполагается начать в 2020-2021 годах. Общая протяженность ветки превысит 18 километров.