В Иркутской области начали проверку после схода с рельсов 29 вагонов

Восточно-Сибирское следственное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту схода с рельсов 29 вагонов с углем на перегоне "Делюр-Тыреть" в Заларинском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, ЧП произошло в 9.04 по местному времени. На месте работают сотрудники ведомства, выясняются все обстоятельства происшествия. В результате схода никто не пострадал.

Приостановлено железнодорожное сообщение в обоих направлениях. На данный момент известно о задержке двух пассажирских составов. Поезд №5 "Улан-Батор-Москва" будет задержан на 5 часов, поезд № 100 "Москва-Владивосток" - на 8 часов.

Аналогичную проверку проводят специалисты Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Как уточнили в пресс-службе ведомства, с рельсов сошли вагоны грузового поезда №2002. В результате повреждено 250 метров железнодорожного полотна по обоим направлениям, а также две опоры контактной сети. В надзорном ведомстве подчеркнули, что угрозы окружающей среде нет.

По данным областного МЧС, всего в составе грузового поезда было 67 вагонов с углем. На данный момент начаты аварийные работы. На место прибыл первый восстановительный поезд с бригадой специалистов. Для ликвидации последствий ЧП направлены еще два восстановительных поезда.