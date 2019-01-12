Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии, во время обстрела были ранены трое полицейских. Их госпитализировали. Сам начальник ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев не пострадал.

Собеседник агентства уточнил, что машина попала под обстрел в Сунженском районе. По предварительной информации преступники вели огонь из автоматического оружия, находясь в другом автомобиле.

Между тем по информации Интерфакса раненные полицейские находятся в тяжелом состоянии. Их перевели в реанимацию республиканской клинической больницы в Назрани. Также сообщается, что машину полицейских обстреляли по пути в аэропорт "Магас".

Напомним, ранее стало известно, что удалось опознать боевиков, которых накануне ликвидировали в Дагестане, и задержать их пособника. Как выяснилось, боевики вербовали молодежь и намеревались атаковать религиозный объект.