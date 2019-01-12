Уничтоженные в Дагестане боевики вербовали молодежь в "ИГ"

Боевики, которых накануне ликвидировали в Дагестане силовики, вербовали молодежь в запрещенную в России террористическую организацию "ИГ" и планировали атаковать религиозный объект.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). В ведомстве рассказали, что боевиков удалось опознать.

"Они причастны к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году", - отметили в ведомстве.

Кроме того стало известно, что ликвидированные боевики собирались напасть на один из религиозных объектов и на сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается о задержанном пособнике боевиков, уроженце Каспийска, который уже привлекался к уголовной ответственности за помощь бандитам и посягательства на жизнь силовиков. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, а также рассказал о планах и намерениях ее участников.