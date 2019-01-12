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12.01.2019 22:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии после расстрела машины силовиков введен план "Сирена"

Текст: Руслан Мельников
После обстрела автомобиля сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии начался розыск преступников и введен план "Сирена".
Фото: Абдула Магомедов/ РИА Новости Фото: Абдула Магомедов/ РИА Новости
Фото: Абдула Магомедов/ РИА Новости

Как сообщили в республиканском МВД, нападение произошло около 18 часов на федеральной автодороге "Кавказ".

Фото: Пресс-служба НАК
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"Неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине LADA Granta, совершен обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетии и 27-летний житель города Назрани", - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что преступники скрылись, а пассажиры обстрелянной машины получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Между тем врачи рассказали о состоянии раненых. Как сообщает РИА Новости, пострадали двое полицейских и гражданское лицо. Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

"Угрозы жизни нет", - отметили в республиканской клинической больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева. При этом три человека получили ранения.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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