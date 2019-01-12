В Ингушетии после расстрела машины силовиков введен план "Сирена"

После обстрела автомобиля сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии начался розыск преступников и введен план "Сирена".

Как сообщили в республиканском МВД, нападение произошло около 18 часов на федеральной автодороге "Кавказ".

"Неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине LADA Granta, совершен обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов Республики Ингушетии и 27-летний житель города Назрани", - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что преступники скрылись, а пассажиры обстрелянной машины получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Между тем врачи рассказали о состоянии раненых. Как сообщает РИА Новости, пострадали двое полицейских и гражданское лицо. Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

"Угрозы жизни нет", - отметили в республиканской клинической больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева. При этом три человека получили ранения.