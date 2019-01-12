Названа причина ДТП с тремя погибшими в Ленобласти

Причиной столкновения двух легковых автомобилей в Волосовском районе Ленинградской области, в котором погибли три человека, стал выезд на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

По данным агентства, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Chery при обгоне выехал на встречную полосу, хотя выезд был запрещен. В результате иномарка столкнулась с автомобилем Hyundai, который ехал по "встречке".

Как ранее писала "РГ", лобовое столкновение произошло на федеральной трассе А-180 "Нарва" между деревнями Пружицы и Корчаны. От удара Hyundai Solaris загорелась. Кроме того, обе машины сильно деформировались. После ликвидации возгорания спасатели деблокировали пострадавших с помощью специнструментов.

Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, в результате ДТП погибли женщина и два мальчика шести и семи лет, находившиеся в салоне Hyundai. Также пострадали оба водителя и два пассажира, среди которых четырехлетняя девочка. Все они госпитализированы в межрайонную больницу в городе Кингисеппе. Девочка находится в тяжелом состоянии.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.