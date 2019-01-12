В Коми закроют дорогу после ДТП с автобусом и лесовозом

В Сыктывкаре закроют объезд в районе Краснозатонского моста, где произошло резонансное ДТП с автобусом и лесовозом. Такое решение власти региона озвучили на внеочередном заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.

Как заявил заместитель председателя правительства региона Константин Лазарев, в ближайшие дни необходимо ввести запрет на объезд моста. Для этого следует установить металлические барьерные заграждения.

Напомним, авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза произошла вечером 10 января на четвертом километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск в районе Краснозатонского моста. По предварительным данным, МАЗ с прицепом выполнял поворот налево на второстепенную автодорогу, не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество автобусу.

В салоне автобуса находились 32 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадали 22 человека, в том числе дети. Восьмерых пассажиров госпитализировали. Двоих детей доставили в республиканскую детскую клиническую больницу Коми, троих взрослых - в республиканскую клиническую больницу, еще троих взрослых - в городскую больницу Эжвинского района города Сыктывкара. Состояние госпитализированных детей врачи оценили как удовлетворительное, взрослых - легкой и средней степени тяжести.

УМВД России по городу Сыктывкару возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следственное управление СК РФ по Республике Коми проводит доследственную проверку. Сотрудники ГИБДД и следователи вместе выясняют точные причины ЧП.