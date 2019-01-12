В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

В Ленинградской области произошло второе за день ДТП, в котором пострадали дети. Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причиной аварии вновь стал выезд на встречную полосу.

- В Гатчинском районе на автодороге Пустошка-Вырица автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением неустановленного мужчины выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, двигавшимся во встречном направлении под управлением мужчины 1978 года рождения, - уточнили представители госавтоинспекции.

В результате аварии инициатор обгона по встречной полосе госпитализирован в тяжелом состоянии, его пассажир 1996 года рождения - в состоянии средней тяжести. В Volkswagen ехала целая семья - супруги и трое малолетних детей. Все получили сравнительно легкие травмы.

Как уточнили в ГИБДД, по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, утром в субботу, 12 января, ДТП со смертельным исходом произошло в Волосовском районе Ленинградской области. В результате лобового столкновения автомобилей Chery и Hyundai Solaris три человека погибли, в том числе двое детей, еще трое взрослых и ребенок были госпитализированы.