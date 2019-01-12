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12.01.2019 19:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина взрыва газовых баллонов на крыше дома в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

Спасатели выяснили, что стало причиной взрыва двух газовых баллонов в девятиэтажном жилом доме города Щелкино на востоке Крыма. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел по причине не соблюдения мер противопожарной безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Фото: Илья Московец/РИА Новости
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Напомним, взрыв произошел сегодня днем, во время проведения ремонтных работ на крыше. По информации спасателей, существовала угроза новых взрывов и возникновения мощного очага горения, поскольку там же на крыше находились еще 16 баллонов с газом и сложенные стройматериалы. Спасатели приняли решение эвакуировать часть жильцов дома. Баллоны с газом убрали с крыши. В результате взрыва возник локальный пожар на площади около 12 квадратных метров. Подразделения МЧС, прибывшие на место происшествия, оперативно потушили огонь. Угрозы обрушения здания или несущих конструкций нет. Никто из людей не пострадал.

Виновных в нарушении техники безопасности при работе с газовыми приборами установит следствие. По данным МЧС, большинство пожаров в Крыму происходит именно по причине неисправных газовых приборов или неосторожного обращения с ними.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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