В массовую аварию под Ростовом попали 30 машин

Около трех десятков автомобилей попали в ДТП на федеральной автодороге М-4 "Дон". Авария произошла в Миллеровском районе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба, на месте чрезвычайной ситуации на участке с 852 по 854 километр трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 машин. Двое пострадавших попали в больницу.

По информации регионального управления МВД, массовая авария произошла из-за гололеда и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось о столкновении 12 машин в Миллеровском районе Ростовской области.

Между тем по информации ТАСС движение после ДТП было восстановлено, после того, как с дороги удалось убрать фуру, перекрывавшую дорогу.