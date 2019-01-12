Российские гандболисты обыграли объединенную сборную Кореи

Российская сборная по гандболу одержала победу над объединенной командой Кореи, передает ТАСС. Встреча проходила в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Германии и Дании, и в ней наши спортсмены одолели противника со счетом 34:27.

Наибольшее число голов в копилку команды принес Даниил Шишкарев, забросивший в сетку противника семь мячей.

После этой игры россияне занимают первое место в группе, имея три очка после трех матчей. Кроме российской и корейской команды в группе играют также Бразилия, Германия, Сербия и Франция.