СМИ: Россия вооружит субмарины 32 аппаратами Судного дня "Посейдон"

Российский ВМФ может получить на вооружение 32 атомных подводных беспилотника "Посейдон".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, планируется, что по две субмарины, которые станут носителями этих подводных беспилотных аппаратов, появятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

"Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - цитирует агентство своего собеседника.

Также сообщается, что "Посейдонами" предполагается вооружить атомную субмарину специального назначения "Хабаровск", строительство которой идет на "Севмаше". После определенной доработки новое оружие может появиться и на уже имеющихся в ВМФ специальных подводных лодках и атомных подводных крейсерах проекта 949А.

Напомним, ранее стало известно, что созданный в России атомный беспилотник "Посейдон" способен развивать под водой на более чем километровой глубине огромную скорость около 110 узлов или более 200 километров в час. Это стало возможно благодаря созданию вокруг дрона воздушной каверны, снижающей сопротивление воды. При этом "Посейдон" может маневрировать по курсу и по глубине, что делает перехват аппарата или противодействие ему практически нереальным.

Между тем западные СМИ уже назвали российскую разработку "машиной Судного дня". Как отмечают эксперты, "Посейдон" с ядерным зарядом может незаметно подойти к американскому берегу и устроить настоящий Армагеддон, вызвав 300-футовое радиоактивное цунами.