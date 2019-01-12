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12.01.2019,  
13:25
Текст:  Руслан Мельников

СМИ: Россия вооружит субмарины 32 аппаратами Судного дня "Посейдон"

Российский ВМФ может получить на вооружение 32 атомных подводных беспилотника "Посейдон".
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, планируется, что по две субмарины, которые станут носителями этих подводных беспилотных аппаратов, появятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов.

"Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - цитирует агентство своего собеседника.

Фото: Минобороны РФ
Россия начала подводные испытания беспилотника "Посейдон"

Также сообщается, что "Посейдонами" предполагается вооружить атомную субмарину специального назначения "Хабаровск", строительство которой идет на "Севмаше". После определенной доработки новое оружие может появиться и на уже имеющихся в ВМФ специальных подводных лодках и атомных подводных крейсерах проекта 949А.

Напомним, ранее стало известно, что созданный в России атомный беспилотник "Посейдон" способен развивать под водой на более чем километровой глубине огромную скорость около 110 узлов или более 200 километров в час. Это стало возможно благодаря созданию вокруг дрона воздушной каверны, снижающей сопротивление воды. При этом "Посейдон" может маневрировать по курсу и по глубине, что делает перехват аппарата или противодействие ему практически нереальным.

Между тем западные СМИ уже назвали российскую разработку "машиной Судного дня". Как отмечают эксперты, "Посейдон" с ядерным зарядом может незаметно подойти к американскому берегу и устроить настоящий Армагеддон, вызвав 300-футовое радиоактивное цунами.

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