Умер последний известный нацистский преступник Яков Палий

В Германии в возрасте 95 лет скончался бывший надзиратель польского концентрационного лагеря Травники Яков Палий, являвшийся выходцем с Украины. Последние часы своей жизни он провел в доме для престарелых города Аллена.

Палия родился в селе Пядики Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины. Он несет ответственность за массовое убийство шести тысяч евреев, в том числе женщин и детей, третьего ноября 1943 года, передает газета Westfalische Nachrichten.

В 1949 году Палий приехал в Соединенные Штаты, скрыв от американских властей свое нацистское прошлое. В 1957 году он получил американское гражданство, которого лишился в 2003 году. В прошлом году был депортирован из США в Германию.

Сам экс-надзиратель утверждает, что сотрудники СС принуждали его к работе в концлагере. Он также заявлял, что никогда не служил в лагере уничтожения, а был обычным патрульным. Разоблачение нациста стало возможным благодаря усилиям Центра Симона Визенталя.

Между тем в немецкой прокуратуре ранее дали понять, что у нее нет достаточных доказательств, чтобы обвинить Палия в военных преступлениях.