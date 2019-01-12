В Совфеде оценили слова Трампа об отношениях между РФ и США

Двусторонние отношения между Россией и США обязательно потеплеют, но, возможно, придется подождать. Так отреагировал член Совфеда Олег Морозов на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что хорошие отношения рано или поздно будут налажены.

"Потепление неизбежно. Оно рано или поздно произойдет. Но возможно, не в этот президентский цикл американской политики", - цитирует Морозова РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что действиям Трампа сильно мешает антироссийское лобби, поэтому в его слова хочется верить, но неизвестно воплотятся ли они.