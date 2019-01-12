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Рубрика: Видео

Видео: Рекордный дрифт BMW M5 с дозаправкой на ходу

Текст: Вадим Давыденко

Даже двух-трехминутный дрифт на мокром после дождя асфальте начисто сжигает всю нервную систему водителя, не говоря уже о шинах. А что же происходит с машиной и водителем после получаса жесткого управляемого заноса? А после часа? А после двух?

Фото: www.facebook.com
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Выяснить это взялись в BMW, замахнувшись сразу на рекорд для книги Гиннесса. Восемь часов нарезал круги по кольцевой трассе водитель Йохан Шварц на специально подготовленном к гонке BMW M5. Восемь. С максимальным углом заноса.

Что сталось с вестибулярным аппаратом пилота после рекордного заезда и сможет ли он когда-либо после этого ездить по прямой или в обратном направлении, по часовой стрелке - врачи пока не рассказывают. Но рекорд состоялся.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Сжигатели автомобильных шин установили рекорд Гиннесса

А самое интересное, вы уж поверьте, было на дозаправке, которую, как для стратегических бомбардировщиков, проводили на ходу, то есть, не прерывая дрифта. Как долго Шварц, водитель машины-заправщика Мэтт Маллинс и собственно заправщик Мэтт Баттс отрабатывали эту синхронность, они ни за что не признаются, но только за одно это они заслуживают наших самых искренних аплодисментов и репостов.

"Как на протяжении 8 часов это выдержали шины?" - между прочим интересуются люди в комментариях под видео. Нам тоже, кстати, интересно. Как?

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