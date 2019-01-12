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Рубрика: Российский автопром

Выпуск Chevrolet Niva существенно сократят

Текст: Борис Захаров

Модель Chevrolet Niva, судя по всему, не сможет укрепить свое положение на рынке.

Как удалось выяснить изданию "ЕАЖ" ("Ежедневный автомобильный журнал"), в текущем году будет выпущено лишь 20 000 экземпляров Chevrolet Niva, причем в это количество входят машины не только российской сборки, но и внедорожники, собранные из российских машинокомплектов на казахстанском заводе "СарыаркаАвтоПром", где налажена крупноузловая сборка сразу нескольких вазовских моделей для нужд местного рынка.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Согласно статистике, обнародованной российско-американским СП, за девять месяцев 2018 года "GM-АвтоВАЗ" произвел 20 617 единиц Chevrolet Niva. Хотя цифры продаж по итогам 2018 года еще не опубликовали, "ЕАЖ" простой экстраполяцией выводит число, близкое к 27 500 машинам. Запрограммированное падение производства составит таким образом порядка 27%.

Принципиально, что вышеобозначенный объем выпуска - это почти пятая часть от производственной мощности российской площадки "GM-АвтоВАЗ", что свидетельствует о серьезном кризисе в развитии СП.

По мнению ряда экспертов, 2019 год будет для СП убыточным. Ситуацию не спасет плановый рестайлинг Chevrolet Niva, который, как пообещал президент СП "GM-АвтоВАЗ" Ромуальд Рытвински, состоится уже в ближайшее время и затронет главным образом экстерьер модели. Иными словами, никаких технический изменений в конструкцию модели, которая выпускается с 2002 года (не считая запланированного улучшения шумоизоляции), вносить в ближайшей перспективе не планируется.

Фото: iStock
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Кроме того, как ранее сообщала "РГ", в начале декабря прошлого года "GM-АвтоВАЗ" оформил новое Одобрение типа транспортного средства на автомобили Chevrolet Niva, действующее до 20 декабря 2021 года. В соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника будут оснащаться ABS, подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

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