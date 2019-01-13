10 новых кроссоверов, которые появятся в России в 2019 году

В 2019 году на российском рынке ожидается настоящее нашествие новых кроссоверов. "РГ" отобрала десять наиболее передовых полноприводных моделей, которые оживят улицы российских городов уже в ближайшее время.

Lexus UX

Фото: Пресс-служба Lexus.

Будущий конкурент Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA и Range Rover Evoque внешне напоминает старшую модель NX. Младший SUV от Lexus базируется на свежей модульной архитектуре GA-C, знакомой по соплатформенному Toyota C-HR.

Габариты новинки составляют 4495х1840х1520 мм при колесной базе 2640 мм. Базовую версию премиум-кроссовера оснастят передним приводом, 2-литровым бензиновым "атмосферником" мощностью 171 л.с. и новой трансмиссией Direct Shift, сочетающей в себе вариатор и механическую первую передачу.

Наверняка появится в России также и гибридное исполнение с установкой, объединяющей 2-литровый бензиновый мотор Dynamic Force мощностью 145 л.с. и 33-сильный электродвигатель. Совокупная производительность силовой установки составит 178 л.с. Поскольку электромотор смонтирован здесь на задней оси, такой кроссовер получит полноприводные возможности. Цены на начальный кроссовер Lexus пока неизвестны, однако ожидается, что это будет самый доступный Lexus в России. Проверить это предположение получится уже скоро - предзаказ на модель был открыт еще в 2018 году. Российские продажи планируется начать в феврале-марте.

Suzuki Jimny

Фото: www.globalsuzuki.com

Suzuki Jimny нового поколения выглядит настоящим бунтарем. Интерьер, как и прежде, лаконичный. Материалы отделки - недорогие, но добротные. Объем багажника составляет лишь 85 литров. Техническая основа рамного "малыша" не претерпела радикальных изменений. Габариты составляют 3480х1645х1725 мм. Дорожный просвет - 210 миллиметрам (+20 мм), углы въезда и съезда - 37 градусов и 49 градусов соответственно. Колесная база не изменилась - 2250 мм, а вот колея спереди и сзади заметно увеличилась (+40 мм) в угоду курсовой устойчивости. Рама стала в полтора раза жестче.

На смену 1,3-литровому 85-сильному бензиновому мотору пришел новый бензиновый 1,5-литровый "атмосферник" мощностью 102 л.с., который агрегатируется с 5-ступенчатой "механикой" и 4-диапазонным "автоматом".

Полноприводная трансмиссия AllGrip Pro AWD сохранила жесткий алгоритм подключения, остался также и понижающий ряд передач. Кроме того, автомобиль получил светодиодные фары, круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон. Наконец, Jimny нового поколения для России планируется оснащать системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Долгожданная новинка появится на нашем рынке к марту 2019 года.

BMW X7

Фото: Пресс-служба BMW.

Полноразмерный кроссовер BMW X7 - самая ожидаемая новинка баварской марки в России. Будущий конкурент Mercedes-Benz GLS делит платформу CLAR с младшей моделью Х5, с которой имеет также много общего в техническом плане и дизайне.

Третий ряд сидений входит в стандартное оснащение, а средний ряд может быть как трех-, так и двухместным. В базовое оснащение флагманского кроссовера входит адаптивная пневмоподвеска (клиренс можно варьировать в пределах 80 мм) и четырехзонный климат-контроль. Базовый объем багажника 326 литров увеличится до 2120 л, если сложить сиденья среднего и третьего рядов. Пятая двустворчатая дверь имеет электропривод как верхней части, так и нижнего борта.

Моторная линейка позаимствована у X5. Это 3-литровый 249-сильный дизель, бензиновая 340-сильная "шестерка" (340 л.с.) и 4,4-литровый 462-сильный бензиновый V8. Анонсирована также "заряженная" версия BMW X7 M50d с 3-литровым 400-сильным дизелем и задним активным дифференциалом. 8-диапазонный "автомат" и полный привод безальтернативны. За доплату предлагаются пакеты M Sport и Off-Road.

Цены на BMW X7 в России уже известны - они стартуют с отметки 5 830 000 рублей за исполнение xDrive30d. Старт продаж намечен на март.

Skoda Karoq

Старт российских продаж кроссовера Skoda Karoq намечен на четвертый квартал 2019 года. У нас субкомпактный "чех" займет нишу, пустующую после прекращения производства модели Yeti. Габариты Karoq составляют 4382х1841х1605 мм. Расстояние между осями у переднеприводных версий составляет 2638 мм (у полноприводных модификаций - на 8 мм меньше), дорожный просвет - 184 мм. Объем багажника - 521 литр. Для интерьера характерны минимализм, выверенная эргономика и добротные материалы отделки. Дисплей мультимедиа имеет диагональ от 6,5 до 9,2 дюймов.

В моторную гамму модели на европейском рынке входят два бензиновых и три дизельных двигателя объемом от одного до двух литров с отдачей 115 - 190 л.с. В оснащение входят трехрежимная адаптивная подвеска, светодиодные фары, полностью цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений и многое другое.

Однако какие силовые агрегаты выделят для Karoq в России и получит ли модель полный спектр электронных новшеств и адаптивное шасси, до сих пор неизвестно. Нет ясности и с тем, где именно наладят российскую сборку. Варианта - два: либо в Нижнем Новгороде, либо в Калуге, где выпускают соплатформенный Volkswagen Tiguan.

Audi Q3

Фото: Пресс-служба Audi.

Весной в России дебютирует новое поколение кроссовера Audi Q3. Компактный SUV получил ультрасовременную внешность и абсолютно новый интерьер с безальтернативной виртуальной "приборкой" и экранами медиасистем размерностью от 8,8 до или 10,1 дюйма. С переходом на новую платформу MQB и увеличением колесной базы на 77 мм (до 2680 мм) в салоне стало гораздо просторнее. Габариты составляют 4485х1856х1585 мм. Клиренс 170 мм сигнализирует о том, что модель ориентирована в большей степени на асфальт.

Для заказа доступен спортивный обвес S line. Диаметр колес - от 17 до 20 дюймов. Сиденья второго ряда теперь можно смещать продольно в диапазоне 150 мм, а спинка регулируется по углу наклона в семи фиксированных положениях. Багажник в базовом положении вмещает 530 литров. Если же сдвинуть диван вперед, объем отсека увеличится до 675 литров. Audi Q3 выходит на рынок с линейкой из трех бензиновых и одного дизельного моторов мощностью от 150 до 230 л.с. Трансмиссия - 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатый преселективный "робот", привод - передний или полный.

Renault Arkana

Французское бюджетное четырехдверное купе дебютирует на российском рынке во втором квартале 2019 года. В настоящее время на московском заводе Renault готовится его серийное производство. Новинка, которая вполне может "взорвать" наш рынок, базируется на платформе В0. Ее планируется оснащать бензиновыми атмосферными моторами и новым бензиновым 1,3-литровым турбодвигателем мощностью порядка 150 л.с., сконструированным совместно с Mercedes-Benz.

На роль базового двигателя, вероятнее всего, назначат локализованный в Тольятти ниссановский 1,6-литровый бензиновый "атмосферник" H4M, знакомый по модели Renault Kaptur. Помимо полноприводной версии, предложат также более доступный вариант с передним приводом. Тип автоматизированной трансмиссии пока не подтвержден. Вероятнее всего, "французу" выделят 6-диапазонный "автомат".

Анонсирована также абсолютно новая система рулевого управления и увеличенная жесткость кузова на кручение. С яркой внешностью авторства Лоренса ван ден Акера российская публика уже знакома - экстерьер Arkana продемонстрировали в прошлом году на Московском автосалоне. Каким будет салон - остается загадкой.

Haval F7

Кроссовер Haval F7 планируется вывести на наш рынок летом. Среднеразмерный автомобиль, серийный выпуск которого наладят на предприятии "Хавейл Мотор Мэньюфэкчуринг" под Тулой уже в первом квартале текущего года, выделяется солидными габаритами (длиной 4 620 мм, шириной 1 846 мм, высотой 1 690 мм и колесной базой 2725 мм). Внушительное межосевое расстояние обеспечивает простор для пассажиров второго ряда.

Под капотом зарезервировано место для 1,5-литрового и 2-литрового бензиновых моторов мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Моторы агрегатируются с 7-диапазонным преселективным "роботом". Базовой станет модификация с передним приводом, полный привод предложат опционально.

В арсенале Haval F7 появится адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания полосы движения и мониторинга слепых зон, а также электронный ручной тормоз, цифровая приборная панель, светодиодная оптика, панорамная крыша и беспроводная зарядка для гаджетов. Салон Haval F7 имеет пятиместную компоновку. Багажник может похвастать правильной формой и приличным объемом на 660 литров.

Range Rover Evoque

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Премиальный кроссовер второго поколения доберется до России в марте. Дилеры британской марки уже принимают заказы на новинку, цены на которую начинаются с 2 929 000 рублей. Автомобиль базируется на новой архитектуре Premium Transverse Architecture (PTA). Колесная база увеличилась на 21 мм, до 2681 мм. В списке оснащения появились "взрослые" 21-дюймовые диски. На центральной консоли в дорогих комплектациях нашлось место для двух 10-дюймовых сенсорных дисплеев, причем верхний, широкоформатный, может менять угол наклона, и таким образом защищен от бликов.

В салоне за счет увеличения межосевого расстояния стало просторнее, а багажный отсек увеличился на 10%, его объем теперь составляет 591 л. На российском рынке "британец" получит два дизельных варианта (150 л.с. и 180 л.с.) и три бензиновых (200 л.с., 249 л.с. и 300 л.с.). Все исполнения будут исключительно полноприводными и получат в качестве трансмиссии модернизированный 9-диапазонный "автомат" ZF. Предложат также и обновленную систему выбора режимов движения Terrain Response 2, подстраивающую настройки двигателя и трансмиссии на движение по определенной местности и опциональные перенастроенные адаптивные амортизаторы.

Mercedes-Benz GLE

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Примем заказов на сильно укрупнившийся кроссовер Mercedes-Benz GLE нового поколения начался в декабре 2018 года. Первые покупатели получат такой автомобиль уже весной. Салон немецкого кроссовера стал просторнее за счет увеличенной на 80 мм колесной базы (до 2995 мм), переработанные диодные фары Multibeam светят на 650 метров. Автомобиль выйдет на российский рынок в топовой модификации Mercedes-Benz GLE 450 4Matic с 3-литровой бензиновой 367-сильной "шестеркой", дополненной мотором-генератором EQ Boost (22 л.с.).

Позже компанию GLE450 составит дизельная версия 300d 4Matic с "турбочетверкой" объемом 2 литра, развивающей 245 л.с. Оба двигателя сочетаются с 9-диапазонным "автоматом" 9G-Tronic и полноприводной трансмиссией. В качестве опции для нового Mercedes-Benz GLE доступны два варианта пневматического шасси. Первый - классическая подвеска Airmatic, второй - система E-Active Body Control, позволяющая настраивать работу амортизаторов индивидуально для каждого колеса.

Стандартный дорожный просвет составляет 180 мм, однако на версиях с пневмоподвеской во "внедорожном" режиме кузов может подниматься до 300 мм. Багажный отсек GLE огромен - на 825 литров. GLE получил также полностью переработанный салон с новейшей мультимедиа MBUX, в которую интегрирован интеллектуальный голосовой помощник, способный отвечать на вопросы, заданные в произвольной форме.

Hyundai Palisade

Новый флагманский кроссовер Hyundai приходит на место Grand Santa Fe, предлагая более современный дизайн и передовую техническую начинку. Габариты новинки составляют 4981х1976х1750 мм при колесной базе 2900 мм. Салон может быть как семиместным, так и восьмиместным, причем все три ряда сидений снабжены электроприводами. Объем багажного отсека составляет 510 литров.

С переходом на новую платформу корейский SUV получил бензиновый мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с. и 2,2-литровый дизельный мотор с отдачей 202 л.с. Предусмотрены также подключаемый полный привод HTRAC и 8-диапазонный "автомат", передачи которого переключаются кнопками на центральной консоли. Адаптироваться к различным дорожным поверхностям поможет система выбора режимов движения MultiTerrain Control.

Дисплей Hyundai Palisade имеет внушительную диагональ 10,25 дюйма, цифровая "приборка" - на 12,3-дюйма, на лобовое стекло выводятся данные проекционного дисплея. За безопасность отвечают системы кругового обзора, контроля рядности, контроля усталости водителя, контроля слепых зон, ассистент перестроения, адаптивный круиз-контроль, помощник при движении задним ходом и адаптивный свет.

Мы очень рассчитываем, что Hyundai Palisade доберется до российского рынка к концу 2019 года, однако премьера может задержаться и до начала 2020 года.