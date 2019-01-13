Актера и педагога Радомысленского похоронят на Троекуровском кладбище

Выдающийся деятель театрального искусства Евгений Радомысленский скончался на 84 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Института современного искусства, где он возглавлял кафедру актерского мастерства.

Евгений Радомысленский родился в семье известного артиста и театрального педагога. И сам пошел по театральной стезе. Работал в театре имени Моссовета, в "Современнике". Ставил спектакли по пьесам Булгакова, Лопе де Вега, Шекспира. Преподавал в школе-студии МХАТ. Среди его учеников - Сергей Гармаш, Александр Балуев, Елена Проклова и другие выдающиеся артисты.

Прощание с педагогом состоится 15 января в 11 часов в фойе Большого зала ДК имени Горбунова (улица Новозаводская д.27), отпевание и прощание в Храме Архангела Михаила (Кутузовский проезд д.3) в 12.20 - похороны на Троекуровском кладбище.